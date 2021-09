Moto2, la classifica piloti aggiornata dopo il GP San Marino 2021 (Di domenica 19 settembre 2021) La classifica della Moto2 aggiornata dopo il Gran Premio di San Marino 2021. Vittoria di Raul Fernandez davanti a Remy Gardner, si accorcia dunque di poco il gap in classifica, con Gardner che resta però in testa saldamente e Fernandez secondo. Il migliore degli italiani, in quinta posizione conclusiva, è Marco Bezzecchi. Andiamo allora a scoprire qual è la situazione aggiornata in Moto2. L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI SAN Marino 2021 LA classifica aggiornata ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Ladellail Gran Premio di San. Vittoria di Raul Fernandez davanti a Remy Gardner, si accorcia dunque di poco il gap in, con Gardner che resta però in testa saldamente e Fernandez secondo. Il migliore degli italiani, in quinta posizione conclusiva, è Marco Bezzecchi. Andiamo allora a scoprire qual è la situazionein. L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI SANLA...

