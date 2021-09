LIVE Superbike, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Rea vince la superpole race su Razgatlioglu! Alle 15.15 Gara-2 (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Splendido duello in pista tra Rea e Razgatlioglu che non si sono risparmiati curva dopo curva! Il nord-irlandese dà una risposta importante, mentre il turco proverà a rifarsi in Gara-2 11.34 ORDINE DI ARRIVO superpole race 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’41.725 1’41.609 313 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.211 +0.211 1’41.493 1’41.493 320 3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 2.771 +2.560 1’42.253 1’42.012 326 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.948 +0.177 1’42.544 1’41.847 320 5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 3.428 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35 Splendido duello in pista tra Rea e Razgatlioglu che non si sono risparmiati curva dopo curva! Il nord-irlandese dà una risposta importante, mentre il turco proverà a rifarsi in-2 11.34 ORDINE DI ARRIVO1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’41.725 1’41.609 313 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.211 +0.211 1’41.493 1’41.493 320 3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 2.771 +2.560 1’42.253 1’42.012 326 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.948 +0.177 1’42.544 1’41.847 320 5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 3.428 ...

