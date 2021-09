Ciclismo, Edoardo Affini: “Voglio fare di più di quanto dimostrato quest’anno” (Di domenica 19 settembre 2021) Non solo Filippo Ganna, ma anche Edoardo Affini. Nella prova a cronometro odierna dei Mondiali 2021 nelle Fiandre il corridore azzurro vuol ritagliarsi un ruolo da protagonista e non essere solo lì per un piazzamento anonimo. Affini, che in stagione ha ottenuto un secondo e un terzo posto nelle crono del Giro d’Italia ed è giunto secondo nei campionati italiani, ha grandi motivazioni per far bene e va in cerca dell’acuto. Il mantovano è consapevole del campo partenti altamente qualificato, ma il secondo posto ottenuto nella prova a cronometro del Tour of Benelux e il sesto nella crono europea sono segnali di una qualsivoglia vitalità. “Le ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Non solo Filippo Ganna, ma anche. Nella prova a cronometro odierna dei Mondiali 2021 nelle Fiandre il corridore azzurro vuol ritagliarsi un ruolo da protagonista e non essere solo lì per un piazzamento anonimo., che in stagione ha ottenuto un secondo e un terzo posto nelle crono del Giro d’Italia ed è giunto secondo nei campionati italiani, ha grandi motivazioni per far bene e va in cerca dell’acuto. Il mantovano è consapevole del campo partenti altamente qualificato, ma il secondo posto ottenuto nella prova a cronometro del Tour of Benelux e il sesto nella crono europea sono segnali di una qualsivoglia vitalità. “Le ...

