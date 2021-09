Canoa velocità | Nicolae Craciun-Daniele Santini campioni del mondo nel C2 500! A Parigi 2024 sarà distanza olimpica!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 settembre 2021) Italia in trionfo oggi, domenica 19 settembre, ai Mondiali di: a Copenaghen, in Danimarca, oltre che per le medaglie si sta lottando per emergere, nelle specialità olimpiche, nei confronti in vista di, con nuove specialità in programma. Una di queste specialità che saranno inserite nell’elenco delle gare olimpiche è quella del C2 500 maschile, che oggi vede trionfare, primi in 1:39.90 davanti all’Ungheria di Jonatan Hajdu ed Adam Fekete, secondi in 1:40.20, mentre il bronzo va alla RCF di Viktor ...