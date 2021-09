Cagliari, espulso Zappa: il terzino rossoblù salterà l’Empoli (Di domenica 19 settembre 2021) A un minuto dalla fine di Lazio Cagliari, Zappa è stato espulso per un fallo in ritardo su Zaccagni: salta l’Empoli Brutte notizie per il Cagliari. Gabriele Zappa, ad un minuto dalla fine della gara con la Lazio, è stato espulso per un fallo in ritardo su Mattia Zaccagni. Già ammonito, l’esterno rossoblu è entrato in ritardo sull’ex Verona rimediando il secondo giallo. Il ragazzo salterà quindi la gara contro l’Empoli, per il primo turno infrasettimanale della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) A un minuto dalla fine di Lazioè statoper un fallo in ritardo su Zaccagni: saltaBrutte notizie per il. Gabriele, ad un minuto dalla fine della gara con la Lazio, è statoper un fallo in ritardo su Mattia Zaccagni. Già ammonito, l’esterno rossoblu è entrato in ritardo sull’ex Verona rimediando il secondo giallo. Il ragazzoquindi la gara contro, per il primo turno infrasettimanale della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PirataPantani10 : SINTESI #LazioCagliari da #Dazn. LA #Lazio di #Sarri fermata sul pareggio da un ottimo #Cagliari di #Mazzarri. Gol… - laziopress : ??90'+4'| #LazioCagliari 2-2 ??#Zappa Secondo cartellino per il giocatore del #Cagliari che viene espulso #SerieA #Laziopress - Dando_68 : RT @ilcasciavait: Partita tosta con Loria che in uno scontro aereo rompe lo zigomo a Sheva e Pancaro espulso al 76', e quando al 92' tutto… - ilcasciavait : Partita tosta con Loria che in uno scontro aereo rompe lo zigomo a Sheva e Pancaro espulso al 76', e quando al 92'… - MicheleGiacchi2 : #Sarri sarà squalificato per le prossime due giornata di #SerieA, salterà le partite con il Cagliari e Torino. L'al… -