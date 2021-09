Non è vero che in Francia «i ristoranti si stanno convertendo in club privati» per aggirare il green pass (Di giovedì 16 settembre 2021) Il 14 settembre 2021 è stato pubblicato su Facebook un post che recita: «In Francia i ristoranti si stanno convertendo in club privati. Fanno firmare un’adesione di associazione con 1 € (simbolico) così nessuno ha bisogno di avere il green pass». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la notizia di un trend che coinvolgerebbe dei ristoranti francesi trasformati in club privati non trova riscontro su alcun mezzo d’informazione europeo e, anche qualora esistesse, non sembra dunque essere un ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 settembre 2021) Il 14 settembre 2021 è stato pubblicato su Facebook un post che recita: «Insiin. Fanno firmare un’adesione di associazione con 1 € (simbolico) così nessuno ha bisogno di avere il». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la notizia di un trend che coinvolgerebbe deifrancesi trasformati innon trova riscontro su alcun mezzo d’informazione europeo e, anche qualora esistesse, non sembra dunque essere un ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - VittorioSgarbi : Toninelli: “Non è vero che chi percepisce il reddito di cittadinanza è un fannullone: il 25% lavora”. E percepisce… - matteosalvinimi : Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il PD a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia… - hstIunar : @xtommoway e comunque non è vero lascia stare lw performance di sott #vergogna - JacquesD10_ : @__manuel__8 @Maldi___ @HaugeFan ma non è vero, li tiri una bomba sotto l'incrocio nel palo opposto (ed è quello ch… -