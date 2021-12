Sembravano una normale coppia di pensionati. I poliziotti fanno una scoperta scioccante (Di giovedì 2 settembre 2021) A volte l’apparenza inganna, è il caso di dirlo per quanto riguarda i due pensionati Roger Clarke, 72 anni, e sua moglie Sue di 70, originari di Orpington, nel Kent, ritiratisi dopo la pensione in una villa a Guardamar del Segura, nei pressi di Alicante, in Spagna. Le loro giornate sono un susseguirsi di attività ricreative ed hobby, Roger sui campi da golf e la consorte tra palestra, yoga e spinning; ma la vera passione che li accomuna sono le crociere, che svolgono varie volte l’anno in giro per il mondo. L’ultimo viaggio E proprio durante uno di questi viaggi i due sono stati arrestati per contrabbando di droga! Un amico della coppia ha detto ad un giornale britannico: “Vivevano in un alloggio protetto, ma poi hanno deciso di trasferirsi in Spagna perché è lì che vive tutta la famiglia di Roger. Siamo tutti scioccati da quello che è ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 2 settembre 2021) A volte l’apparenza inganna, è il caso di dirlo per quanto riguarda i dueRoger Clarke, 72 anni, e sua moglie Sue di 70, originari di Orpington, nel Kent, ritiratisi dopo la pensione in una villa a Guardamar del Segura, nei pressi di Alicante, in Spagna. Le loro giornate sono un susseguirsi di attività ricreative ed hobby, Roger sui campi da golf e la consorte tra palestra, yoga e spinning; ma la vera passione che li accomuna sono le crociere, che svolgono varie volte l’anno in giro per il mondo. L’ultimo viaggio E proprio durante uno di questi viaggi i due sono stati arrestati per contrabbando di droga! Un amico dellaha detto ad un giornale britannico: “Vivevano in un alloggio protetto, ma poi hanno deciso di trasferirsi in Spagna perché è lì che vive tutta la famiglia di Roger. Siamo tutti scioccati da quello che è ...

