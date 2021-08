Vincere la mafia con la forza della parola (Di lunedì 9 agosto 2021) “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.“ La frase è di Paolo Borsellino. Per attuare questo traguardo Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Pippo Fava hanno perso la vita. Ho citato i più noti perché evocano un passato doloroso e allo stesso tempo richiedono una riflessione sul valore della libertà d’espressione in rapporto alla verità. Parlare di mafie, di corruzione, di evasione fiscale è diventato sempre più difficile. È sempre più sconveniente affrontare in pubblico questi temi. Sono rimasti in pochi quelli che hanno ancora la forza e il coraggio di parlarne alla radio, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 agosto 2021) “Parlate. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.“ La frase è di Paolo Borsellino. Per attuare questo traguardo Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Pippo Fava hanno perso la vita. Ho citato i più noti perché evocano un passato doloroso e allo stesso tempo richiedono una riflessione sul valorelibertà d’espressione in rapporto alla verità. Parlare di mafie, di corruzione, di evasione fiscale è diventato sempre più difficile. È sempre più sconveniente affrontare in pubblico questi temi. Sono rimasti in pochi quelli che hanno ancora lae il coraggio di parlarne alla radio, ...

