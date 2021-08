Ultime Notizie Roma del 09-08-2021 ore 07:10 (Di lunedì 9 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura sono 5735 positivi ai test individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute invece 11 un giorno in caso di positività del 2,8% in aumento rispetto al 2,3 sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva ingressi giornalieri Secondo i dati del Ministero della Salute sono 24 ricoveri con sintomi nei reparti ordinari 2631 98 in più in violazione di ogni normativa anti covid della polizia locale di Rimini ha disposto la chiusura immediata di una nota discoteca sabato che ballavano Inoltre mille Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 agosto 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura sono 5735 positivi ai test individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute invece 11 un giorno in caso di positività del 2,8% in aumento rispetto al 2,3 sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva ingressi giornalieri Secondo i dati del Ministero della Salute sono 24 ricoveri con sintomi nei reparti ordinari 2631 98 in più in violazione di ogni normativa anti covid della polizia locale di Rimini ha disposto la chiusura immediata di una nota discoteca sabato che ballavano Inoltre mille Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria ...

SkyTG24 : Egitto, Zaki da 18 mesi in carcere. Amnesty International Italia: 'Detenzione illegale' - Agenzia_Ansa : Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri er… - StefaniaFalone : Mentre la Grecia brucia l’Italia teme nuovi roghi nella settimana più calda - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio. Risolto il disservizio idrico a Bocale Campoli) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - Unomattina : Buongiorno e buon inizio settimana da Uno Mattina Estate??. Barbara Capponi, @gsicurotg2 e @AntoniaVarini Sono pron… -