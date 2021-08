Sinner trionfa a Washington | battuto McDonald in finale

(Di lunedì 9 agosto 2021) Jannikbatte lo statunitense Mackenzienelladel torneo di, conquista a soli 19 anni il terzo titolo in carriera e sale al numero 15 del mondo, suo best ranking. L’altoatesino si è imposto dopo una battaglia di quasi tre ore col punteggio di 7-5, 4-6, 7-5, diventando così il più giovane vincitore di un torneo Atp 500. Perè il terzo titolo in carriera su quattro finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello vinto all’Atp 250 di Melbourne a febbraio (il primo della carriera lo aveva conquistato a Sofia a fine 2020). L'articolo proviene da Italia ...

Perè il terzo titolo in carriera su quattro finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello vinto all'Atp 250 di Melbourne a febbraio (il primo della carriera lo aveva conquistato ...Commenta per primo Torna a vincere Jannik. Il tennista italiano, classe 2001 ,, nella notte italiana, che tanti successi ci ha regalato alle Olimpiadi , all' ATP 500 di Washington . Il numero 24 del mondo ha la meglio, in tre ...Diventa anche il più giovane campione in un torneo Atp 500. Sinner ha superato in finale in tre set McDonald 7-5, 4-6, 7-5. Un match combattuto, che però ha visto trionfare l’azzurro. Si tratta del ...In finale il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto per 7-5 4-6 7-5, dopo una battaglia di quasi tre ore, lo statunitense Mackenzie McDonal ...