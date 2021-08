Gazzetta | De Laurentiis si è reso conto che il Napoli non ha colmato le lacune

(Di lunedì 9 agosto 2021) È stato uncosì così quello visto ieri contro l’Ascoli nell’amichevole vinta 2-1 a Castel di Sangro. Scrive la, con Mimmo Malfitano, che Aurelio Deha seguito tutta la partita dalla tribuna. Ha potuto constatare quanto sia necessario ingaggiare un esterno sinistro mancino e un metodista. Difesa e centrocampo vanno sistemati. (…) Scrive che ci sarà un vertice di mercato per il terzino sinistro (uno tra Emerson Palmieri e Reinildo) e il centrocampo (Berge). Il tempo stringe e sotto certi aspetti, ilnon è ancora riuscito a colmare quelleche si porta dietro da almeno ...

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con Demme k.o il tecnico è convinto che con un paio di rinforzi, chiesti a De Laurentiis, l'impresa potrebbe anche riuscire. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno approntando la strategia più indicata per assicurare a Luciano Spalletti il laterale mancino in casa Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta.