Ememem e la street art che ripara la città

(Di lunedì 9 agosto 2021) Life&People.it Le buche delle strade d’Europa, compresa l’Italia, diventano opere diart grazie a: artista creativo che realizza splendidi mosaici per coprire e curare marciapiedi e strade. Oscar Wilde scrisse: “Tutta l’arte è abbastanza inutile”. Ovviamente si riferiva al fatto che l’arte non deve servire a nessun altro scopo se non essere se stessa. Wilde credeva che attribuire all’arte una funzione diversa dalla bellezza, ne avrebbe macchiato lo scopo, ma ai tempi di Oscar Wilde non esisteva laart. Sarebbe interessante sapere cosa ne penserebbe ora delle bellissime opere d’arte di strada ...

...è che l'ironica lapide alla buca è opera di unoartist senza volto (a quanto pare non si può essere artisti di strada se non si è senza volto) noto in Europa con lo pseudonimo di, ...Loartistha voluto dare un segnale del suo passaggio anche a Genova. Per la precisione in Via Corsica, dove ha riempito il buco del marciapiede con piastrelle multicolori che ricordano ...