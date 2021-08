Criscitiello sulla Serie A | “Campionato indebolito E’ tornato Mourinho ma…”

(Di lunedì 9 agosto 2021) Tramite Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista: rilasciando delle dichiarazioni nei confronti dellaA. Le dichiarazioni di“Ritroviamo unaA più debole senza Conte, Lukaku, Hakimi e De Paul. E’ma vedremo, per fortuna c’è Allegri e scopriremo Giroud”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Lazio: “Sarri più interessante di, e Lotito…”...

Dopo aver invitato Zhang a cedere l'Inter Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tmw, si sofferma sulla situazione della serie A a meno di 2 settimane dal via. Il direttore di Sportitalia scrive... Michele Criscitiello ha dedicato spazio anche alla Juventus nel suo editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Conte sarà antipatico, e lo è, ..."