Amici 21, Lorella Cuccarini prof di canto: la (perfetta) risposta a chi non la ritiene in grado (Di lunedì 9 agosto 2021) Sono stravolgimenti importanti quelli che coinvolgeranno la nuova edizione di Amici. Tra queste, importanti novità vedranno protagonista Lorella Cuccarini, presentissima nel talent show di Maria De Filippi anche quest’anno, ma in nuove vesti. Nelle scorse settimane, infatti, vi abbiamo raccontato della dipartita di Arisa, amatissima dal pubblico e data per certa fino a poco prima. Tra i nuovi ingaggi, invece, il ballerino Raimondo Todaro, dettaglio che ha scatenato la reazione social anche di Milly Carlucci, che si è sentita “tradita” dal ballerino, per anni nello staff di professionisti di Ballando Con Le Stelle. A quanto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 9 agosto 2021) Sono stravolgimenti importanti quelli che coinvolgeranno la nuova edizione di. Tra queste, importanti novità vedranno protagonista, presentissima nel talent show di Maria De Filippi anche quest’anno, ma in nuove vesti. Nelle scorse settimane, infatti, vi abbiamo raccontato della dipartita di Arisa, amatissima dal pubblico e data per certa fino a poco prima. Tra i nuovi ingaggi, invece, il ballerino Raimondo Todaro, dettaglio che ha scatenato la reazione social anche di Milly Carlucci, che si è sentita “tradita” dal ballerino, per anni nello staff diessionisti di Ballando Con Le Stelle. A quanto ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, Lorella Cuccarini prof di canto: la (perfetta) risposta a chi non la ritiene in grado - jelieberstears : RT @amicii_news: Trattativa Arisa: la chiamano per Pechino Express, lei rifiuta per tenere il posto come proff ad #Amici21. Successivamente… - zazoomblog : Amici 21 Lorella Cuccarini ci sarà e in nuovo ruolo: esplode la polemica - #Amici #Lorella #Cuccarini #nuovo - zazoomblog : Amici 2021 Lorella Cuccarini conferma il nuovo ruolo: retroscena e novità - #Amici #Lorella #Cuccarini #conferma - zazoomblog : Lorella Cuccarini risponde a chi pensa non possa insegnare canto ad Amici - #Lorella #Cuccarini #risponde #pensa -