Ys IX | Monstrum Nox Switch - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 8 agosto 2021) A distanza di diversi mesi dalla pubblicazione occidentale, Ys IX:Nox è finalmente approdato anche su Nintendo. Abbiamo già discusso approfonditamente in passato la versione PlayStation 4 del titolo, per cui oggi ci limiteremo ad analizzare le principali caratteristiche di questa nuova versione. Per quanto riguarda il contenuto, sull'ibrida Nintendo, Ys IX:Nox non presenta alcuna differenza: nessuna missione originale, contenuto tagliato, o DLC esclusivi e, purtroppo, anche in questo caso i videogiocatori italiani dovranno accontentarsi di una localizzazione di testi e sottotitoli in inglese o francese, con la ...