Wta Cluj 2021 | Petkovic domina Sherif in finale e conquista il settimo titolo in carriera

Andrea Petkovic ha dominato Mayar Sherif in finale al Wta 250 di Cluj 2021, prevalendo per 6-1, 6-1. La tennista tedesca ha ottenuto il settimo titolo in carriera, il primo dopo ben sei anni di astinenza dovuta a vari infortuni e buone prestazioni soltanto a intermittenza. Ottima resa al servizio e accelerazioni letali in fase di ricezione; Petkovic è riuscita a rinchiudere Sherif in una ragnatela tattica impossibile da scardinare, soprattutto considerando il rendimento non eccelso della nordafricana.

