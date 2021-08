Usain Bolt | dopo le critiche | torna a parlare di Marcell Jacobs

(Di domenica 8 agosto 2021) Le parole disuSe qualche giorno fa le parole disu(a detta di alcuni riprese nel modo errato solo per creare scompiglio) hanno fatto discutere, l’ex velocista giamaicano èto adell’attuale campione olimpico.ha trionfato non solo nei 100 metri piani, ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Eurosport_IT : Doppietta ?? 100m + ?? 4x100 alle Olimpiadi negli ultimi 50 anni: ???? Carl Lewis 1984 ???? Donovan Bailey 1996 ???? Mauri… - Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - OptaPaolo : 5 - Marcell Jacobs è il quinto atleta dagli anni ’70 ad oggi ad aver vinto la medaglia d’oro sia nei 100m che nella… - Valepad85 : RT @Eurosport_IT: Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - barchiedestiny : RT @Eurosport_IT: Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Usain Bolt

'Oggi l'erede è Marcell Jacobs. È uno sprinter di classe, il suo risultato è straordinario'. A incoronare l'azzurro sulle pagine del Corriere della Sera è nientepopodimeno che, l'ex velocista giamaicano, leggenda della corsa e detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4×100. E all'Italia fa le sue congratulazioni: 'Si è ...Ancheincorona Marcell Jacobs, trionfatore nella finale dei 100 metri a Tokyo e poi nella staffetta 4x100. "Ho assistito a una gara apertissima, nella quale non sarei stato in grado di scegliere ...A seguito delle critiche che tanto hanno fatto discutere, Usain Bolt è tornato a parlare del campione olimpico italiano, Marcell Jacobs ...Usain Bolt ha ufficialmente incoronato Marcell Jacobs. Il più forte e vincente velocista di tutti i tempi, un'indiscussa icona dell'atletica leggera che ha dominato le scene per un decennio vincendo t ...