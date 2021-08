Ultime Notizie Roma del 08-08-2021 ore 08:10 (Di domenica 8 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in 40 medaglie alle olimpiadi di Tokyo Nell’ultimo giorno l’Italia conquista anche la numero 40 e le azzurre della ginnastica ritmica tornano con il bronzo di Bulgaria Russia la spedizione Olimpica c’entra così un nuovo record covid 6902 positivi 22 decessi salgono i ricoveri e le Intensive questi nuovi dati del Ministero della Salute sono stati oltre 293 mila i test effettuati in 24 ore tasso di positività al 2:03 % parto il bonus rottamazione TV le domande potranno essere presentate dal 23 agosto un bonus che consiste in uno sconto del 20% fino a €100acquisto di un nuovo televisore ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in 40 medaglie alle olimpiadi di Tokyo Nell’ultimo giorno l’Italia conquista anche la numero 40 e le azzurre della ginnastica ritmica tornano con il bronzo di Bulgaria Russia la spedizione Olimpica c’entra così un nuovo record covid 6902 positivi 22 decessi salgono i ricoveri e le Intensive questi nuovi dati del Ministero della Salute sono stati oltre 293 mila i test effettuati in 24 ore tasso di positività al 2:03 % parto il bonus rottamazione TV le domande potranno essere presentate dal 23 agosto un bonus che consiste in uno sconto del 20% fino a €100acquisto di un nuovo televisore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Gli azzurri in gara domani 8 agosto a #Tokyo2020. Sono 13 le gare che assegnano le ultime medaglie… - SkyTG24 : Egitto, Zaki da 18 mesi in carcere. Amnesty International Italia: 'Detenzione illegale' - Agenzia_Ansa : Sono 293.863 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo… - news24_inter : #Calciomercato #Inter: ecco la cifra che incasserà il club dalla cessione di #Lukaku - infoitcultura : Ylenia Carrisi, il dramma senza fine: le ultime notizie che potevano dare una svolta -