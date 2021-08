Ucciso in piazza a Voghera, pm: incidente probatorio su testimoni (Di domenica 8 agosto 2021) commenta La procura di Pavia ha chiesto al gip un incidente probatorio per cristallizzare le ricostruzioni di alcuni testimoni della morte di Youns El Boussetaoui. Il marocchino di 39 anni è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) commenta La procura di Pavia ha chiesto al gip unper cristallizzare le ricostruzioni di alcunidella morte di Youns El Boussetaoui. Il marocchino di 39 anni è stato ...

Ucciso in piazza: pm Pavia,incidente probatorio su testimoni La procura di Pavia ha chiesto al gip un incidente probatorio per 'cristallizzare' le ricostruzioni di alcuni testimoni della morte di Youns El Boussetaoui, il marocchino di 39 anni ucciso la sera del 20 luglio scorso a Voghera (Pavia) da un colpo partito dalla pistola calibro 22 di Massimo Adriatici, assessore leghista alla sicurezza, poi dimessosi, e finito agli arresti ...

