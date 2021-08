Tragico incidente in moto, Davide muore a 26 anni davanti all'ospedale (Di domenica 8 agosto 2021) Chioggia, incidente in moto nella notte, sulla rotonda davanti all'ospedale: a perdere la vita un ragazzo di Vigonovo (Venezia) di 26 anni, Davide Cecchinato . Non è ancora chiara la dinamica del ... Leggi su leggo (Di domenica 8 agosto 2021) Chioggia,innella notte, sulla rotondaall': a perdere la vita un ragazzo di Vigonovo (Venezia) di 26Cecchinato . Non è ancora chiara la dinamica del ...

