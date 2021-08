Tinagli Pd | ' Incomprensibile che Renzi voglia abolire il reddito di cittadinanza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tinagli Incomprensibile

Globalist.it

...pensa? "Una posizioneda parte di un ex premier che a suo tempo aveva promosso uno strumento come il Rei, il reddito di inclusione - risponde - il concetto è lo stesso". Per, "......pensa? "Una posizioneda parte di un ex premier che a suo tempo aveva promosso uno strumento come il Rei, il reddito di inclusione - risponde - il concetto è lo stesso". Per, "...La vice-segretaria dem: "È necessario rivedere i criteri di accesso, ma senza far piombare nel limbo milioni di italiani poveri" ..."Ha fatto bene il presidente del Consiglio a difendere il principio alla base del Reddito di cittadinanza", dice la vicesegretaria del Pd Irene Tinagli. Quindi anche il suo partito, come i 5S, è per n ...