Tempesta d'amore, anticipazioni 8 agosto: Erik aggredisce Maja (Di domenica 8 agosto 2021) Tempesta d'amore terrà il suo pubblico con il fiato sospeso dopo l'incidente che hanno avuto Maja e Florian in tandem. Le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, domenica 8 agosto, sottolineano che la ragazza sarà terrorizzata dopo la caduta vedendo il guardaboschi a terra ferito e privo di sensi. Vogt sarà portato d'urgenza in ospedale, dove Erik gli starà accanto con amore e si scaglierà contro la figlia di Selina. L'uomo, infatti, sarà convinto che sia la vera responsabile dell'infortunio di Florian. Dal canto loro, i Saalfeld rimarranno impressionati dai ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 agosto 2021)d'terrà il suo pubblico con il fiato sospeso dopo l'incidente che hanno avutoe Florian in tandem. Ledella soap opera tedesca di oggi, domenica 8, sottolineano che la ragazza sarà terrorizzata dopo la caduta vedendo il guardaboschi a terra ferito e privo di sensi. Vogt sarà portato d'urgenza in ospedale, dovegli starà accanto cone si scaglierà contro la figlia di Selina. L'uomo, infatti, sarà convinto che sia la vera responsabile dell'infortunio di Florian. Dal canto loro, i Saalfeld rimarranno impressionati dai ...

