Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2021: orari Superpole race e gara-2, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 8 agosto 2021) Ultima giornata di competizioni a Most, sede questo fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesto round della Superbike. Lo spettacolo è assicurato in un circuito molto particolare che non ha mai accolto il Mondiale. Nella giornata odierna potremmo assistere ad un nuovo duello tra il britannico Jonathan Rea ed il turco Toprak Razgatl?o?lu. Kawasaki e Yamaha restano le favorite anche oggi, un duello che molto probabilmente sarà risolto solo nelle ultime sfide. Ducati ed Honda inseguono le due moto giapponesi. Occhi puntati come sempre sul nostro Michael Ruben Rinaldi, assoluto protagonista lo scorso giugno in ...

