Spezia | ufficiale l’arrivo di Kovalenko in prestito dall’Atalanta

(Di domenica 8 agosto 2021) Loha annunciatoindi Viktor. Un colpo importante per il club ligure, che si assicura un giocatore esperto, nonostante la giovane età, e talentuoso. Il trequartista ucraino ha infatti collezionato 199 presenze con lo Shakhtar Donetsk, di cui 28 in Champions League, con un totale di 32 reti realizzate. L’impatto con il club bergamasco, dopoa gennaio 2021, non è certo stato dei migliori, per cui in questa nuova avventura con lopunterà a disputare un campionato di alto livello. SportFace.

L' Atalanta cede in prestito annuale Viktor Kovalenko allo Spezia. Il centrocampista ucraino, arrivato lo scorso gennaio, andrà così a trovare più spazio per giocare e crescere nel nostro campionato. La Spezia, 8 agosto 2021 - Ebrima Colley è ufficialmente un giocatore dello Spezia per la stagione 2021/2022. Lo Spezia ha annunciato l'arrivo in prestito di Viktor Kovalenko dall'Atalanta. Un colpo importante per il club ligure, che si assicura un giocatore esperto, nonostante la giovane età, e talentuoso.