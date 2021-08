Sky | la Roma dà il via libera alla cessione di Edin Dzeko all’Inter

(Di domenica 8 agosto 2021) Potrebbe essere la volta buona, dopo che per tre anniè stato accostato a più squadre, andando vicino ogni volta a lasciare. Il Chelsea, l’Inter, la Juventus e poi di nuovo i nerazzurri, che stavolta pronti a dare l’addio a Lukaku andranno più decisi sul bosniaco. Stando a quanto riporta Sky Sport,ha già un accordo per un biennale con l’Inter e lastavolta è pronta ad assecondare il desiderio dell’attaccante di cambiare squadra. L'articolo ilNapolista.

...tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioniGo ... CALCIOMERCATO/ Dzeko apre all'Inter, Seferovic potrebbe sostituirlo Se davvero però il ...Icardi torna in Italia? Lasulle sue tracce, con Edin Dzeko che sembra ormai vicino all'Inter: le ultime sulla vicenda Secondo quanto riferito daSport, lapotrebbe pensare a Mauro Icardi per sostituire Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco è vicino al passaggio all'Inter, dunque i giallorossi starebbero scandagliando il mercato alla ...Negli ultimi tre anni è stato sul punto di partire più volte, ma questa potrebbe essere quella giusta. Dzeko ha già un accordo con l'Inter ...Ore bollenti sul fronte Lautaro Martinez. Arrivano tanti aggiornamenti e noi ve li riportiamo tutti: ecco la situazione ...