Siria: bombardamento del regime a Idlib, uccisi 4 bambini (Di domenica 8 agosto 2021) I bombardamenti del regime hanno ucciso quattro bambini nell’ultimo grande bastione ribelle della Siria nel nord-ovest del paese. Il fuoco dell’artiglieria ha colpito sabato notte una zona residenziale... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 agosto 2021) I bombardamenti delhanno ucciso quattronell’ultimo grande bastione ribelle dellanel nord-ovest del paese. Il fuoco dell’artiglieria ha colpito sabato notte una zona residenziale...

Il crimine contro l'umanità di Hiroshima e Nagasaki ... uccidendo decine di migliaia di persone all'istante, decine di migliaia dopo il bombardamento e ... quindi proveniente da contesti di guerra come Iraq, Siria, ecc... in realtà implicano notevoli rischi.

Scoppia la tensione tra Israele e Hezbollah libanesi A più di un anno dall’esplosione del porto di Beirut, il Libano è sull’orlo di una nuova crisi militare. “Non vogliamo che questa escalation scoppi in una vera guerra […] non permetteremo che questi a ...

