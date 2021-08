“Qui è l’apocalisse”. Brucia il paradiso della vacanze. Fiamme altissime, migliaia le persone evacuate (Di domenica 8 agosto 2021) Grecia, gli incendi non danno tregua. Sono migliaia le persone costrette a evacuare e abbandonare nel più breve tempo possibile le proprie abitazioni. La situazione continua a destare non poca preoccupazione e l’unico modo per mettere in salvo la vita della popolazione è via mare. Colpiscono le immagini dei traghetti che, dall’isola greca di Evia, allontanano la popolazione dalle Fiamme. Risultano essere impossibili gli spostamenti con altri mezzi. Questo è quanto riferisce l’emittente britannica Sky News. Il video diffuso in rete mostra la popolazione correre verso le imbarcazioni nel cuore ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Grecia, gli incendi non danno tregua. Sonolecostrette a evacuare e abbandonare nel più breve tempo possibile le proprie abitazioni. La situazione continua a destare non poca preoccupazione e l’unico modo per mettere in salvo la vitapopolazione è via mare. Colpiscono le immagini dei traghetti che, dall’isola greca di Evia, allontanano la popolazione dalle. Risultano essere impossibili gli spostamenti con altri mezzi. Questo è quanto riferisce l’emittente britannica Sky News. Il video diffuso in rete mostra la popolazione correre verso le imbarcazioni nel cuore ...

Globe1078 : Grecia in fiamme, turisti e residenti scappano in traghetto dagli incendi sull'isola di Evia: «Qui è l'apocalisse»… - giannettimarco : RT @leggoit: Grecia in fiamme, turisti e residenti scappano in traghetto dagli incendi sull'isola di Evia: «Qui è l'apocalisse» VIDEO htt… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Grecia in fiamme, turisti e residenti scappano in traghetto dagli incendi sull'isola di Evia: «Qui è l'apocalisse» VIDEO htt… - leggoit : Grecia in fiamme, turisti e residenti scappano in traghetto dagli incendi sull'isola di Evia: «Qui è l'apocalisse»… - gigige2017 : @MMmarco0 non riusciamo ad immaginare l'apocalisse a cui stiamo andando incontro? Eccola qui! -

Ultime Notizie dalla rete : Qui l’apocalisse Dove fuggire in caso di “apocalisse”? In Nuova Zelanda | Dove DOVE Viaggi