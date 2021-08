PSG, Pochettino attende Messi: «Tra i migliori di sempre, chi non lo vorrebbe?» (Di domenica 8 agosto 2021) PSG, Pochettino attende Messi: «Leo è tra i migliori giocatori di sempre, chi non lo vorrebbe?» Al triplice fischio della prima gara della stagione in Ligue 1 vinta contro il Troyes, l’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato anche del possibile e sempre più probabile approdo di Leo Messi a Parigi. Di seguito le sue parole. «La notizia di Leo che lascia il Barcellona ha fatto molto rumore, il suo nome è accostato a diverse squadre in Europa e nel mondo. È chiaro che tutti conoscono questa situazione, ma la squadra oggi era ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) PSG,: «Leo è tra igiocatori di, chi non lo?» Al triplice fischio della prima gara della stagione in Ligue 1 vinta contro il Troyes, l’allenatore del PSG Mauricioha parlato anche del possibile epiù probabile approdo di Leoa Parigi. Di seguito le sue parole. «La notizia di Leo che lascia il Barcellona ha fatto molto rumore, il suo nome è accostato a diverse squadre in Europa e nel mondo. È chiaro che tutti conoscono questa situazione, ma la squadra oggi era ...

