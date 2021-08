Panatta scrive a Federer per i suoi 40 anni | «Non ci saranno altri come te»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 agosto 2021) Per i 40di Roger, La Gazzetta dello Sport ha chiesto ad Adrianodirgli un messaggio di auguri, di cui si riporta un estratto. Caro Roger, prima di tutto auguri, doverosi, per i tuoi 40. Non ricordo di preciso quando ti ho visto giocare la prima volta, ma ho bene in mente l’impressione che mi avevi suscitato. Sarà stata l’eleganza dei colpi, la grazia nei movimenti: eri speciale. E infatti – non era difficile prevederlo – sei diventato quello che sei diventato: un giocatore unico, inimitabile, forse il più forte, sicuramente quello che gioca meglio. Tu fai delle cose che ...