Olimpiadi Tokyo | Italia da record con 40 medaglie e tutti i giorni con almeno un podio!

(Di domenica 8 agosto 2021) Le Farfalle della ginnastica ritmica hanno regalato la ciliegina sulla torta alla meravigliosa Olimpiade dell’. Per la prima volta nella sua storia in Bel Paese ha raggiunto la fatidica quota di 40! Ilprecedente era di 36 e risaliva alle lontanissime edizioni di Los Angeles 1932 e Roma 1960. Solo sei nazioni hanno ottenuti più podi degli azzurri a2020: Stati Uniti, Cina, ROC (Comitato Olimpico della Russia), Gran Bretagna, Giappone ed Australia. L’, semmai ce ne fosse bisogno, non solo si è confermata tra le potenze mondiali, ma si è decisamente consolidata ed ha alzato ...

Farfalle in volo sul podio. Arriva dalla ritmica l'ultima medaglia azzurra di questa favolosa Olimpiade giapponese, la quarantesima di una spedizione da record: l'Italia della d.t. Manuela Maccarani è ...APPROFONDIMENTI2020 Hubbard, transgender eliminata alleFognini urla 'sono un fr...' e l'auto - insulto... LA STORIA La canoista canadese che ritrova ail papà - giudice..Le Farfalle della ginnastica ritmica hanno regalato la ciliegina sulla torta alla meravigliosa Olimpiade dell'Italia. Per la prima volta nella sua storia in Bel Paese ha raggiunto la fatidica quota di ...Mentre le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ormai giunte alla fine e in un’altalena di emozioni tra le varie discipline la compagine azzurra ha portato a casa alcune medaglie impensabili anni fa , c’è un’a ...