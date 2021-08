Missione ripopolamento in Calabria | reddito di residenza a chi sceglie di vivere nei borghi svuotati “Già richieste dal Sudamerica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Sono più di centocinquanta i Comuni inche contano meno di duemila abitanti. Alcuni di questi fuori dalla finestra vedono il mare, altri ancora il costone di una montagna o magari entrambe. Per cercare di rigenerare questi posti e di riportare laal mix culturale che da anni la caratterizza, è in fase di ideazione un bando dedicato a giovani under 40, italiani o residenti nella Comunità europea, che scelgono di spostare la proprialavorativa in uno di questi Comuni per un periodo minimo di cinque anni. Si chiamadiattivo e prevede di destinare ai futuri ...