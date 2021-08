Marinaio di Lanciano trovato morto a Brindisi su una nave militare

Advertising

abruzzoweb : BRINDISI: GIOVANE MARINAIO DI LANCIANO TROVATO MORTO SU NAVE. SFOGO SORELLA: ‘VOGLIAMO VERITÀ’ - ABRUZZOLIVETV : #Ventunenne di #Lanciano trovato #ucciso a #Brindisi su nave della #MarinaMilitare @ItalianNavy #abruzzo #Cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Marinaio Lanciano

Giallo a Brindisi per la morte di undi seconda classe, Giuseppe Antonio Gelsomino, 21 anni di, trovato morto venerdì a bordo di una nave Staffetta ormeggiata alla base navale di Brindisi. Sarebbe stato ucciso da un ...Ieri mattina prima delle 7 ilGiuseppe Gelsomino 21 anni, residente con la famiglia a, è stato trovato privo di vita ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa, il cui bossolo ...E' giallo sulla morte del marinaio di seconda classe, Giuseppe Antonio Gelsomino, trovato senza vita a bordo di una imbarcazione ormeggiata alla base navale di Brindisi.La procura di Brindisi indaga sulla morte di un marinaio volontario in servizio sulla nave staffetta ancorata in porto. Ieri mattina prima delle 7 il marinaio Giuseppe Gelsomino 21 anni, ...