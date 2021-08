L' ultima follia in Salento | ' Ragazzi nascondono il virus per proseguire la vacanza' Lo conferma la Asl

(Di domenica 8 agosto 2021) Impennata dei contagi in dove risuona l'allarme per l'elevato numero di casi registrati a tra turisti e dipendenti di alcune attività di ristorazione. Non sono bastati quindi gli appelli alla prudenza ...

Advertising

howlettsolo : Stanotte sveglia alle 4 altra e ultima follia per le Olimpiadi - AFAntoAnt : RT @Stefani19588156: @Rididori È verissimo! Io abito a Patti, provincia di Messina e lo posso confermare. Il ponte è l ultima cosa che potr… - repubblica : In mountain bike sul ghiacciaio a quattromila metri: l'ultima follia dell'estate - Stefani19588156 : @Rididori È verissimo! Io abito a Patti, provincia di Messina e lo posso confermare. Il ponte è l ultima cosa che p… - Lonza65 : Venessiani gran signori, padovani gran dotori, vicentini magna gati, veronesi tuti mati. Sono anni che mi scervello… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima follia

La Repubblica

Impennata dei contagi in dove risuona l'allarme per l'elevato numero di casi registrati a tra turisti e dipendenti di alcune attività di ristorazione. Non sono bastati quindi gli appelli alla prudenza ...All'assemblea della Rete di Lilliput che si tenne a Livorno, venne presentata una mozione ... E mi chiedo qualeabbia portato a scegliere quella tenuta da battaglia. Quando negli anni ...Impennata dei contagi Covid in Salento dove risuona l'allarme per l'elevato numero di casi registrati a Gallipoli tra turisti e dipendenti di alcune attività di ristorazione. Non ...RACALE (Lecce) - Annullato a causa del maltempo giovedì scorso, l’appuntamento è ora previsto lunedì 9 agosto, presso il Giardino costiero di Torre Suda, ...