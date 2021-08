fanpage : A scacciare via ogni dubbio ci ha pensato il tentatore Davide Basolo. - blogtivvu : Luciano Punzo è gay? Parla Davide Basolo e cita pure la storia con Manuela Carriero - glooit : Luciano Punzo è gay? La risposta di Davide Basolo che coinvolge Manuela Carriero leggi su Gloo… - andreastoolbox : Luciano Punzo è gay? La risposta di Davide Basolo che coinvolge Manuela Carriero - zazoomblog : Luciano Punzo altro che Manuela: ecco il vero amore dell’ex Temptation - #Luciano #Punzo #altro #Manuela:… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Punzo

... manifestazione che negli anni ha lanciato nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo,e tanti altri. Laureato in scienze motorie, 1,90 di ...e Manuela Carriero continuano a frequentarsi, ma il vero amore dell'ex tentatore di Temptation Island è Eva. Dopo Temptation Island 2021, trae Manuela Carriero è nato un ...Stefano Sirena non ha preso bene la separazione con Manuela, che dopo il programma ha ritrovato la serenità con il tentatore Luciano Punzo: scopriamo cosa ha rivelato.Lei aveva provato un sincero interesse per il tentatore Davide Basolo, mentre lui era attratto dalla tentatrice Carlotta Adacher. L’ultima edizione di Temptation Island, la nona, ha entusiasmato tanti ...