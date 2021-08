Ladri in fuga: intercettati dai Carabinieri abbandonano auto e scappano a piedi (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNusco (Av) – Avevano appena tentato un furto in un’abitazione di Nusco ma, disturbati dall’abbaiare dei cani, si sono dati alla fuga a bordo della loro BMW. È accaduto nella tarda serata di ieri nel tranquillo comune altoirpino. Ricevuta la notizia, la Centrale Operativa della Compagnia di Montella ha dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per bloccare i Ladri. Dopo poco la berlina viene rinvenuta da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile all’interno di un fondo agricolo: probabilmente i malviventi, vistisi braccati dalle varie “Gazzelle” fatte convergere sul posto, hanno preferito abbandonare il veicolo e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNusco (Av) – Avevano appena tentato un furto in un’abitazione di Nusco ma, disturbati dall’abbaiare dei cani, si sono dati allaa bordo della loro BMW. È accaduto nella tarda serata di ieri nel tranquillo comune altoirpino. Ricevuta la notizia, la Centrale Operativa della Compagnia di Montella ha dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per bloccare i. Dopo poco la berlina viene rinvenuta da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile all’interno di un fondo agricolo: probabilmente i malviventi, vistisi braccati dalle varie “Gazzelle” fatte convergere sul posto, hanno preferito abbandonare il veicolo e ...

