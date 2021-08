Inghilterra, Maddison e il selfie col tifoso: polemica sulla sicurezza negli stadi (Di domenica 8 agosto 2021) Bizzarro episodio nel bel mezzo del Community Shield tra Leicester e Manchester City: un tifoso delle Foxes è riuscito ad eludere la sicurezza ed è riuscito a farsi un selfie con James Maddison. Al 57?, mentre i suoi compagni di squadra si organizzavano per battere un calcio d’angolo, il centrocampista del Leicester, un paio di metri oltre la linea di fondo, si è ritrovato accanto un tifoso che, scavalcata la recinzione, si è avvicinato a lui indisturbato, senza che nessuno steward intervenisse, ha tirato fuori lo smartphone e ha scattato un selfie assieme al calciatore, apparso per nulla ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Bizzarro episodio nel bel mezzo del Community Shield tra Leicester e Manchester City: undelle Foxes è riuscito ad eludere laed è riuscito a farsi uncon James. Al 57?, mentre i suoi compagni di squadra si organizzavano per battere un calcio d’angolo, il centrocampista del Leicester, un paio di metri oltre la linea di fondo, si è ritrovato accanto unche, scavalcata la recinzione, si è avvicinato a lui indisturbato, senza che nessuno steward intervenisse, ha tirato fuori lo smartphone e ha scattato unassieme al calciatore, apparso per nulla ...

Advertising

sportface2016 : #Inghilterra #Maddison e il selfie col tifoso nel bel mezzo del Community Shield: polemica sulla sicurezza negli… - Lodamarco1 : RT @STOCALCIO1: ?????????????? L'#Arsenal ci prova per James #Maddison: come scrivono in Inghilterra, i #Gunners, dopo aver acquistato Ben #White,… - STOCALCIO1 : ?????????????? L'#Arsenal ci prova per James #Maddison: come scrivono in Inghilterra, i #Gunners, dopo aver acquistato Ben… -