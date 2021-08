In Molise non si assumono medici abortisti l’ultimo rimasto non va in pensione (Di domenica 8 agosto 2021) In Molise l’ultimo medico abortista Michele Mariano non viene mandato in pensione nonostante ci sia già una sostituta pronta a mettersi il camice, la dottoressa Giovanna Gerardi. Opinabili le scelte dell’Amministrazione molisana che sembra non volere medici non obbiettori nelle sue strutture. Per 40 anni infatti il dottor Michele Mariano, ginecologo dell’ospedale Cardarelli di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 agosto 2021) Inmedico abortista Michele Mariano non viene mandato innonostante ci sia già una sostituta pronta a mettersi il camice, la dottoressa Giovanna Gerardi. Opinabili le scelte dell’Amministrazione molisana che sembra non volerenon obbiettori nelle sue strutture. Per 40 anni infatti il dottor Michele Mariano, ginecologo dell’ospedale Cardarelli di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

TgrRaiMolise : Invaso dall'acqua un camping a #CastelSanVincenzo. La causa: l'innalzamento del livello del lago. Disagi per gli os… - GPiziarte : RT @danyeronia: Campomarino, ora. È un centro balneare del #Molise. È un po' la spiaggia di alcuni cittadini del nord della #Puglia che lì… - danyeronia : Campomarino, ora. È un centro balneare del #Molise. È un po' la spiaggia di alcuni cittadini del nord della #Puglia… - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: ??Se rapportiamo al numero di abitanti, le regioni che hanno registrato il maggior n. di decessi per #COVID19 negli ul… - Hsiwk_ : Cosa che non ha nulla a che vedere con la partita: il Molise è inquietante, è completamente deserto. Sono partita d… -