Fiorentina | reti bianche contro il Montevarchi | al Franchi finisce 0-0

(Di domenica 8 agosto 2021) Lanon va oltre lo 0-0 nell’amichevole alil. Da segnalare l’esordio in maglia viola per Nico Gonzalez, in luce con dribbling, corsa, velocità e tecnica, ma vicino al gol solo con un paio di conclusioni, una finita sull’esterno della rete e una respinta dal palo. Terracciano respinge in un paio di occasioni i tentativi ani con Barraca. Poi nella ripresa Sottil coglie in pieno un altro palo, mentre Castrovilli colpisce la traversa su punizione. Nel finale ancora occasioni per Sottil e Munteanu, sulle quali Giusti, portiere del ...

Lapareggia per 0 - 0 in amichevole al Franchi contro il Montevarchi: ecco le dichiarazioni di Castrovilli dopo la gara Lanon va oltre il pari abianche contro il Montevarchi. Gaetano Castrovilli, dai canali della società, commenta l'amichevole. "Facciamo i complimenti al Montevarchi, sono una bella ...Nell'ultima stagione in C ha disputato 31 partite, realizzando 4e 3 assist. Prestazioni che ... sta anche provando ad avere dallaGabriele Ferrarini . Il 21enne esterno difensivo, di ...La Fiorentina non va oltre lo 0-0 nell’amichevole al Franchi contro il Montevarchi. Da segnalare l’esordio in maglia viola per Nico Gonzalez, in luce con dribbling, corsa, velocità e tecnica, ma ...La Fiorentina pareggia per 0-0 in amichevole al Franchi contro il Montevarchi: ecco le dichiarazioni di Castrovilli dopo la gara La Fiorentina non va oltre il pari a reti bianche contro il Montevarchi ...