Fiorentina, idea Zappacosta: l'esterno può arrivare solo ad una condizione

La Fiorentina continua la sua caccia ad un esterno per rinforzare la corsia di destra. L'ultima idea della dirigenza viola porta a Davide Zappacosta, profilo già cercato nelle scorse sessioni di mercato. L'esterno, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa, è recentemente finito anche nel mirino dell'Inter. Per far sì che il suo trasferimento a Firenze possa diventare realtà, la viola deve cedere ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina idea L'Inter Miami vorrebbe Ronaldo, Barcellona, idea Dybala come erede di Messi L'idea però sarebbe tramontata piuttosto presto. Intanto, la suggestione Paris Saint - Germain ... si starebbero intensificando i contatti per Nikola Milenkovic della Fiorentina, seguito anche da ...

Ribery si allena col Bayern: bocciato dalla Fiorentina spera di tornare al primo amore Nei primi giorni di agosto Franck Ribery, che si è svincolato dalla Fiorentina, ha partecipato, all'... Ora Ribery si sta allenando con il Bayern, e ai tifosi l'idea di ingaggiarlo comincia a far gola. ...

Fiorentina, idea Zappacosta: l'esterno può arrivare solo ad una condizione Calcio News 24 MALEH, In caso di uscita, primaria l'idea Venezia-bis Youssef Maleh è uno dei nomi in bilico per il centrocampo, nonostante sia di fatto appena arrivato ed abbia disputato un buon ritiro agli ordini di mister Italiano. Stando a quanto ...

Fiorentina, idea Zappacosta se parte Lirola La Fiorentina è alla ricerca di un laterale di destra. Con la partenza di Lirola il club di Commisso punterebbe il giocatore di proprietà del Chelsea ...

