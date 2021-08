Entrano nella casa del prete arrestato, locali a soqquadro (Di domenica 8 agosto 2021) Qualcuno è entrato - dopo avere forzato una porta laterale - nel complesso parrocchiale del sacerdote arrestato nei gioni scorsi, a San Feliciano di Magione, ed ha messo tutto a soqquadro, anche se ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Qualcuno è entrato - dopo avere forzato una porta laterale - nel complesso parrocchiale del sacerdotenei gioni scorsi, a San Feliciano di Magione, ed ha messo tutto a, anche se ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Entrano nella Entrano nella casa del prete arrestato, locali a soqquadro Ad accorgersi dell'accaduto - confermato oggi all'ANSA da fonti della curia ed avvenuto probabilmente nella notte fra venerdì e sabato - è stato il diacono che ogni mattina si reca nella cappellina a ...

Entrano nella casa del prete arrestato, locali a soqquadro ANSA Nuova Europa

