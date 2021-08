Covid | 5 735 nuovi casi e 11 vittime

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 5.735 positivi e 11 vittime, +11 terapie intensive e +98 ricoveri #ANSA - fisco24_info : Covid Italia: 5.735 nuovi casi e 11 decessi. Tasso di positività al 2,82%: L’aggiornamento quotidiano sull’andament… - TelevideoRai101 : Covid, 5.735 nuovi contagi e 11 vittime - occhio_notizie : Covid Italia, il bollettino di oggi 8 agosto: 5.735 nuovi casi e 11 morti - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Sono 5.735 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 735

Corriere della Sera

Emergenza. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Si registrano 5.nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Effettuati ......il vaccino contro ilnella giornata di ieri, sabato 7 agosto. A 17.246 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati, in particolare, sono 2.439 i giovani tra i 12 e i 15 anni, 8.i ...Coronavirus - Il BOLLETTINO di oggi, domenica 8 agosto 2021: i numeri odierni su nuovi contagi, morti e guariti REGIONE PER REGIONE.Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di ieri, domenica 8 agosto 2021. Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ...