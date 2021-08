Coronavirus | altrei sei casi di contagio in Valle del Serchio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altrei

Olbianova.it

I nuovi casi registrati in Toscana sono 665 su 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Lucca, ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 665 su 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Lucca, ...Sembra che l’Unione europea e gli Stati Uniti chiedano ora una nuova indagine sulle origini del coronavirus. Stanno “esortando” la Cina a ...Il numero di persone in stato di denutrizione è tornato a crescere in maniera preoccupante, in gran parte a causa della pandemia, dice l'ONU ...