Ciclismo su pista, Elisa Balsamo cade nello scratch e compromette la sua Olimpiade nell’omnium (Di domenica 8 agosto 2021) Non è una Olimpiade fortunata per Elisa Balsamo. Dopo il capitombolo nel corso della madison di venerdì disputata con Letizia Paternoster, la piemontese è incappata in una brutta caduta anche nella prima delle quattro prove dell’omnium, lo scratch. La scivolata dell’azzurra ha provocato poi un ruzzolone a catena di diverse atlete. E dire che la gara si era messa nel migliore dei modi per la nostra portacolori. A sorpresa nessun tentativo di caccia durante i 30 giri previsti, come se tutte le atlete attendessero la volata: il copione ideale per la rappresentante del Bel Paese, tra le più veloci in ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Non è unafortunata per. Dopo il capitombolo nel corso della madison di venerdì disputata con Letizia Paternoster, la piemontese è incappata in una brutta caduta anche nella prima delle quattro prove dell’omnium, lo. La scivolata dell’azzurra ha provocato poi un ruzzolone a catena di diverse atlete. E dire che la gara si era messa nel migliore dei modi per la nostra portacolori. A sorpresa nessun tentativo di caccia durante i 30 giri previsti, come se tutte le atlete attendessero la volata: il copione ideale per la rappresentante del Bel Paese, tra le più veloci in ...

