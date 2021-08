Caltagirone chiede 500 mln di danni. Indaga la Procura di Milano (Di domenica 8 agosto 2021) I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica della Procura intende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti - cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci - siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 8 agosto 2021) I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica dellaintende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti - cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci - siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Segui su affaritaliani.it

Advertising

infoiteconomia : Monte Paschi, Caltagirone chiede 500 milioni di danni • Imola Oggi - a_silvestrini : RT @LieraMarco: REDISTRIBUZIONE ??: TOGLIERE AI CONTRIBUENTI PER DARE A CALTAGIRONE Come è noto, saranno i contribuenti a pagare i risarcime… - TerroneDoc : RT @LieraMarco: REDISTRIBUZIONE ??: TOGLIERE AI CONTRIBUENTI PER DARE A CALTAGIRONE Come è noto, saranno i contribuenti a pagare i risarcime… - Carlo_A_Macc : RT @LieraMarco: REDISTRIBUZIONE ??: TOGLIERE AI CONTRIBUENTI PER DARE A CALTAGIRONE Come è noto, saranno i contribuenti a pagare i risarcime… - CalendaFa : RT @LieraMarco: REDISTRIBUZIONE ??: TOGLIERE AI CONTRIBUENTI PER DARE A CALTAGIRONE Come è noto, saranno i contribuenti a pagare i risarcime… -