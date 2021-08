Vinalia | tutti gli appuntamenti in programma domani

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Anche per la giornata di ieri sono stati in tanti gli enoturisti, gli amanti di cittadelle medievali e i cultori d’arte che hanno partecipato alla 28esima edizione di, la vivace rassegna enogastronomica infino al 10 agosto a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. Quest’anno l’appuntamento, proposto dal Circolo Viticoltori e organizzato dal Comitato, ha per tema “Transizioni – Passaggi di fase”. Un’idea tutta tesa a superare questo difficile momento che ha condizionato e condiziona la presenza di tanti appassionati e curiosi. Ciò nonostante, nel ...

al lavoro per riportare in auge un importante momento di transizione e 'rumore esistenziale' ... come afferma Leone, in piena intesa con Titina Pigna e l'intero Comitato di. In queste ...i piatti saranno abbinati ai vini de La Guardiense. Ci si prenota sul sito www..it o chiamando il 347.8910774. Sempre domani sera, dalle ore 20,30, seconda edizione di Cinema sotto le ...Domani lo show cooking con Amnesia Vineria cioccolateria & Osteria Sapori di Corte, la proiezione di “Nomadland” e Vinalia Kids ...Domani appuntamenti con “Dante nel Sannio”, la proiezione del film “Il sale della terra” e lo show cooking con lo chef Biagio Federico ...