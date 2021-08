Vasco Rossi festeggia un evento speciale | “Non pensavo…” – VIDEO

(Di sabato 7 agosto 2021) Il rocker di Zocca,unovvero i 42 anni di Albachiara: “Non”, il. (Instagram)Compie oggi 42 anni una delle canzoni italiane più note e amate dell’ultimo mezzo secolo di musica leggera nel nostro Paese. Infatti, è il compleanno di Albachiara, brano chedepositò alla Siae esattamente il 7 agosto 1979. Un brano che venne inserito in “Non siamo mica gli americani”, secondo album in studio di un cantautore all’epoca semi sconosciuto. Leggi anche —> Brutta ...

Advertising

latipadivic : RT @sonoinansiaa: se ascolti vasco rossi: ?????? - Gregnrg : Ma c’è un modo meno triste per esternare il vostro disagio che farlo con una canzone di Vasco Rossi? - latipadithomas : RT @sonoinansiaa: se ascolti vasco rossi: ?????? - _eliisaa___ : vasco rossi - infoitcultura : Vasco Rossi cade dalla bici e si lussa la spalla, cure a Forlì: 'Il Dok è il top. Io sono una Roccia' -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Dopo l'incidente in bicicletta e la lussazione ad una spalla, tappa a Forlì perper farsi visitare dal dottor Porcellini. Così il Blasco sui social 'A Forlì? dal mitico Dottor Porcellini.. (che già ieri mi aveva curato in urgenza) per controllo, terapia e sistemazione ...... IL COMMENTO DEGLI STADIO Numerosi i commenti sotto al post social, a cominciare da quello di Emma Marrone, che ha postato dei cuoricini, quindi Lorenzo, il figlio di, ma anche Fabrizio ...Il rocker di Zocca, Vasco Rossi, festeggia un evento speciale ovvero i 42 anni di Albachiara: "Non pensavo...", il video.ERCHIE (BR). Proseguono gli eventi nella città di Erchie: sabato 7 agosto alle ore 21:30, in Piazza Umberto I, si esibiranno gli Ohm, nota tribute band dei Pink Floyd. Gli Ohm, attivi dal '97 contano ...