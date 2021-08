Ufficiale: Hernani al Genoa dal Parma (Di sabato 7 agosto 2021) Rinforzo al centrocampo per il Genoa: dal Parma arriva Hernani. Il brasiliano si unisce al club ligure in prestito con obbligo di riscatto. Questa la nota del club genovese: “Hernani Azevedo Junior è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913. Nell’ultimo anno in Serie A TIM ha segnato 7 gol e fornito 3 assist vincenti. In carriera, tra le altre, ha indossato le maglie di Parma, Zenit San Pietroburgo, Saint-Etienne e Atletico ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Rinforzo al centrocampo per il: dalarriva. Il brasiliano si unisce al club ligure in prestito con obbligo di riscatto. Questa la nota del club genovese: “Azevedo Junior è un nuovo giocatore del. Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dalCalcio 1913. Nell’ultimo anno in Serie A TIM ha segnato 7 gol e fornito 3 assist vincenti. In carriera, tra le altre, ha indossato le maglie di, Zenit San Pietroburgo, Saint-Etienne e Atletico ...

