Tragica morte del Parroco di uno dei più potenti Santuari Mariani (Di sabato 7 agosto 2021) Ha scosso fortemente due comunità, l’incidente occorso in una località di vacanze all’amato sacerdote che era instancabile nel suo servizio alle Confessioni. L’arcidiocesi di Torino perde uno dei suoi sacerdoti più amati. Travolto da un pirata della strada, è morto don Ferruccio Gambaletta. Investito mentre andava a pregare Il presbitero, 79 anni, si trovava in vacanza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 7 agosto 2021) Ha scosso fortemente due comunità, l’incidente occorso in una località di vacanze all’amato sacerdote che era instancabile nel suo servizio alle Confessioni. L’arcidiocesi di Torino perde uno dei suoi sacerdoti più amati. Travolto da un pirata della strada, è morto don Ferruccio Gambaletta. Investito mentre andava a pregare Il presbitero, 79 anni, si trovava in vacanza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

