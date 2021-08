Tokyo 2020, Tortu: “Abbiamo fatto un miracolo” (Di sabato 7 agosto 2021) “Cosa si prova ad essere l’ultimo frazionista della staffetta 4×100? E’ la cosa più bella e la cosa più brutta. Hai addosso una tensione anche superiore a quella della gara individuale”. Lo ha detto Filippo Tortu, durante una conferenza stampa a Casa Italia. Sulla complessità del lavoro con il covid l’azzurro ha spiegato di essersi “allenato in un parco per un mese. E’ un miracolo che siamo riusciti a fare tutto questo, e un miracolo non può essere spiegato”, ha aggiunto Tortu. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) “Cosa si prova ad essere l’ultimo frazionista della staffetta 4×100? E’ la cosa più bella e la cosa più brutta. Hai addosso una tensione anche superiore a quella della gara individuale”. Lo ha detto Filippo, durante una conferenza stampa a Casa Italia. Sulla complessità del lavoro con il covid l’azzurro ha spiegato di essersi “allenato in un parco per un mese. E’ unche siamo riusciti a fare tutto questo, e unnon può essere spiegato”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

