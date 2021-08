Rossi oltre la pista: quanto vale il suo business in MotoGp (Di sabato 7 agosto 2021) Cosa farà valentino Rossi, una volta sceso dalla moto al termine della stagione? Gestirà (anche) il suo impero, che parte comunque sempre dalla pista. Non di sole gare vive infatti il numero 46. Che proprio intorno al suo numero storico ha costruito un business rilevante. Motociclismo, giovani e merchandising, così potrebbe essere riassunta la galassia imprenditoriale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 7 agosto 2021) Cosa faràntino, una volta sceso dalla moto al termine della stagione? Gestirà (anche) il suo impero, che parte comunque sempre dalla. Non di sole gare vive infatti il numero 46. Che proprio intorno al suo numero storico ha costruito unrilevante. Motociclismo, giovani e merchandising, così potrebbe essere riassunta la galassia imprenditoriale L'articolo

Advertising

Anto_Giovinazzi : 423 gare, 115 vittorie, 235 podi, 9 mondiali. Ma anche oltre 50 milioni di persone in piedi sul divano, 2939458010… - mont_eiro_rossi : RT @INL_gov: Controlli nel settore della logistica contro il #caporalato. L’Ispettorato del Lavoro di Milano ha coordinato una task force p… - DeweiKelvin : RT @LESBODROMICA: Valentino Rossi ha dovuto lottare in un ventennio con i migliori piloti della storia del MotoGP come Marquez, Lorenzo, ol… - aldhotanujaya : RT @Anto_Giovinazzi: 423 gare, 115 vittorie, 235 podi, 9 mondiali. Ma anche oltre 50 milioni di persone in piedi sul divano, 2939458010303… - beediya : RT @Anto_Giovinazzi: 423 gare, 115 vittorie, 235 podi, 9 mondiali. Ma anche oltre 50 milioni di persone in piedi sul divano, 2939458010303… -